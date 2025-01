NAPOLI: violentata nella baraccopoli a pochi passi dall’ex mercato ittico. 37enne arrestato dai carabinieri

Qualcuno compone il 112, i carabinieri della sezione radiomobile di Napoli arrivano in pochi istanti.

Ai militari racconterà di essere stata aggredita mentre era in una delle baracche e di essere stata costretta ad un rapporto sessuale.

Grazie alle indicazioni della vittima, una 30enne guineana, i militari hanno individuato e arrestato l’uomo. Ha 37 anni, origini ghanesi ed è già noto alle forze dell’ordine.

Portato in carcere, dovrà rispondere di violenza sessuale.

La vittima è stata portata in ospedale.