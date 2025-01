Marano, piovono “improvvisamente” fondi della 219 sul territorio. Savanelli: “In consiglio comunale si sarebbe dovuto discutere di cosa farne e invece siamo alla semplice ratifica di ciò che propone il deus ex machina. Ma i soldi perché non furono mai spesi? troppi silenzi!”

Vi erano in discussione circa due milioni di euro, piovuti inaspettatamente nelle casse comunali ,grazie all’interessamento del vicesindaco Luigi Carandente.Questi fondi sono stati ripartiti per opere fognarie via Calcutta 531.428,San Marco 261.274 ,Torre Caracciolo 391.168 ,messa insicurezza aree pubbliche 143.675 ,risanamento alveo S.M.al Pigno 167.359.Che dire, opere sicuramente importanti e da realizzare per il bene della città.Il problema che si tratta di opere già finanziate, progettate, con computo metrico, da decenni e non essendo state realizzate è stato necessario integrare i finanziamenti a causa dell’aumento dei costi.Domanda che sorge spontanea perché opere finanziarie, progettate e definite non sono state realizzate in decenni?Non erano opere importanti per la città anche prima? C’è qualcosa che non funziona nella gestione della res pubblica.Per onestà intellettuale, devo dire, essendo opere progettate e finanziate da decenni ,non c’è colpa di questa amministrazione, tuttavia sarebbe stato opportuno che gli amministratori avessero cercato di spiegare la mancata realizzazione di queste opere.Vi è stata una standing ovazione ,molto mielosa, verso l’amministrazione che prendeva finalmente di pugno questi progetti e implementava con cifre importanti i fondi . Ho avuto l’impressione, come avveniva nelle commedie greche, che un deus ex macchina compariva all’improvviso e risolveva i problemi.Diciamo anche che se si fossero realizzate in tempi debiti avremmo avuto un tesoretto a disposizione della Città.Non mi sembra giusto relegare il consiglio comunale alla mera approvazione di progetti, mi sovviene, come scrivevano i medici ,una volta sulle ricette ,sic iubeoSarebbe stato molto più democratico portare un ventaglio di proposte e condividerne la priorità.Ne cito solo alcune1)Messa in sicurezza degli istituti scolastici.2)molte strade sono in condizioni pietose,si poteva intervenire per rifacimento dei manti stradali.3)palazzo Merolla e Battagliese in stato di abbandono perché richiedono lavori urgenti4)villa comunale Ciaurro ha bisogno di urgenti lavori5)piazza della Pace ha bisogno del:rifacimento della pavimentazione6)stadio di calcio in stato di abbandono, idem per villetta comunale San Castrese.7) Realizzazione Villetta comunale via Che Guevara8)Messa in sicurezza del campanile e della cupola della chiesa di Vallesana (di proprietà comunale)Potrei continuare nell’elenco, mi sarebbe piaciuto discutere di tutte queste problematiche, ritengo parimenti importanti.Spero che tra qualche anno non staremo a discutere ancora di opere progettate e finanziate e mai realizzate.