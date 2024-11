Regionali. Centrodestra, cresce l’area moderata con Centro popolare che confluisce in Noi Moderati. Carfagna candidata? “Ci sono tanti nomi autorevoli”

243 Visite

Centro Popolare confluisce in Noi Moderati. E sceglie Napoli per presentare il proprio progetto politico. «Vogliamo allargare il centro della coalizione – dice Mara Carfagna, fondatrice dell’associazione assieme a Mariastella Gelmini e Giusy Versace -. Il fallimento del Terzo polo ha fatto sì che in diversi andassero con il centrosinistra. Scelta non condivisibile per chi, come noi, proviene da una diversa storia politica. Vogliamo dare rappresentanza a tutti quegli italiani che si sentono alternativi alla sinistra ma che non si riconoscono nelle destre di governo».

Inevitabile parlare delle prossime elezioni regionali. E a chi le chiede se il suo possa essere uno dei nomi papabili per la candidatura alla presidenza della Regione Campania, Carfagna replica che «non iniziamo col toto candidati, sono abbastanza vecchia per sottrarmi a questo, a questo gioco.

I nomi i nomi che sono in campo sono tutti autorevoli. Ciascuno di noi ha un desiderio, naturalmente nel suo cuore, o un’ambizione del suo cuore, ma questa è una questione che va affrontata con serietà». E riguardo al via libera al terzo mandato votato in consiglio regionale, l’ex ministra delle Pari opportunità afferma che «credo che la delibera di De Luca sia un po’ una furbata per aggirare la legge, ed è singolare che si chiede ai cittadini di rispettare le regole e poi con un trucco si aggirino queste regole. Quindi leggo che il Governo stia pensando di impugnare questa legge. Se dovesse farlo credo farebbe bene».

Dal canto proprio, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, è chiaro: «Con Mara adesso abbiamo iniziato un lavoro importantissimo che non riguarda solo Carfagna e la Campania ma una sfida nazionale. Quindi noi dobbiamo concentrarci come Noi moderati a far crescere questa quarta proposta, farla diventare consistente, perché il nostro obiettivo non è la Regione Campania, né la Regione Toscana, né la Regione Marche, ma è il 2027 con le prossime elezioni politiche. In tutte le regioni che andranno al voto lavoreremo per dare innanzitutto una lista forte».

Gelmini evidenzia che «sul candidato presidente in Campania ci sarà tempo per definire gli assetti e scegliere la persona più adatta per guidare la coalizione». Infine, Gigi Casciello, già parlamentare e promotore dell’iniziativa a Napoli, evidenzia che «come Centro popolare insieme a Noi Moderati rafforziamo l’area moderata all’interno del centrodestra, partendo dalla consapevolezza piena del fallimento del Terzo polo. Gli italiani hanno detto chiaramente che vogliono un sistema bipolare e la politica dice che per i moderati e i liberali l’unico spazio possibile è nel centrodestra dove il maggior partito della coalizione, Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni ha mostrato di voler valorizzare la nostra area di riferimento».













