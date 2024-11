2.227 Visite

Incidente stradale, nella serata di ieri, all’incrocio tra via Corree di sopra, via Monte e via Labriola, tra un’ autovettura e un scooter. Il passeggero dello scooter trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. Seguiranno aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews