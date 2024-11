Elezioni Usa, Biden: “Bisogna accettare il verdetto anche quando perdi e amare il tuo Paese”

75 Visite

Gli Stati Uniti si risvegliano trumpiani: il risultato delle presidenziali Usa 2024 non avrebbe potuto essere più netto. Donald Trump conquista oltre 300 grandi elettori e il 51% del voto popolare. È il 47esimo presidente degli Stati Uniti, dopo una rimonta senza precedenti. Alla festa repubblicana di Palm Beach promette ai suoi “una nuova età dell’oro”. “Fermerò le guerre”, dice e il procuratore tratta la fine dei processi contro di lui. Musk la carta vincente, avrà un ruolo chiave del nuovo governo.

Uomini, latinos, giovani e la classe media del Mid West i grandi elettori del tycoon. Harris chiama per congratularsi, stavolta la transizione sarà pacifica. Il sogno della vicepresidente non ha convinto gli elettori. “Accetto la sconfitta, ma non la fine della lotta”, dice davanti ai fan a Washington. I dem alla resa dei conti dopo il flop: i repubblicani conquistano il Senato e sono in testa alla Camera. Biden invita Trump alla Casa Bianca e domani parlerà al Paese. Wall Street sale del 3,57%, vola Tesla.

Bene dollaro e bitcoin. Borse europee caute, Milano in calo.

Biden: “Accettiamo la scelta del popolo, non puoi amare il Paese solo quando vinci”

“In democrazia prevale sempre la scelta del popolo, e noi lo accettiamo: non puoi amare il Paese solo quando vinci”: lo ha detto il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel primo discorso dopo le elezioni del 5 novembre vinte dal repubblicano Donald Trump.













