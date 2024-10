Marano, la storia: rimossi i rifiuti accumulati dall’insegnante che li raccoglieva in strada e li depositava in un palazzo. “Come fa ad insegnare?”

Finalmente il Comune è intervenuto per la pulizia dei rifiuti nel Palazzo Neola, dove un’accumulatrice seriale aveva raccolto rifiuti depositandoli nel palazzo, che era ormai stracolmo di materiali raccolti per strada: umido, carta, plastica. L’accumulatrice, un’insegnante del territorio, ha problemi psichici. Più volte abbiamo allertato l’Asl, non capiamo come possa essere in servizio in una scuola. Di mattina, infatti, continua a raccogliere e a portare i rifiuti in una casa dove oggi abita. Dovrebbe fare un percorso psichiatrico prima di essere reinserita in classe. So che l’anno scorso è stata sospesa perché rovistava nei rifiuti di cibo dopo la mensa, ma ora è di nuovo lì.