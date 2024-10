Marano, che vergogna le strisce blu nelle zone tra via Colombo e via Che Guevara. “Ma noi residenti dove parcheggiamo?”

595 Visite

I cittadini della zona, in massa, ci segnalano in continuazione e scrivono sempre la stessa cosa: è una vergogna mettere le strisce blu in via Colombo e strade adiacenti! Noi residenti dove parcheggiamo? Questo è il paese dell’illegalità e ci si ricorda di far cassa solo sulla pelle dei residenti. Il tenore è questo e la risposta è altrettanto semplice da dare: Marano è stata affossata da 30 anni di governi di sinistra. Ora gli stessi partiti chiedono sacrifici ai cittadini dopo aver devastato i conti pubblici.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews