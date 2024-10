Inferno Napoli. Città sotto choc per la morte del 15enne dopo la sparatoria: due minorenni feriti

334 Visite

Napoli sotto choc per la morte di un ragazzino di 15 anni: il giovane è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte. La sparatoria è avvenuta in corso Umberto poco prima delle 2 di notte. Sull’accaduto indaga la Squadra mobile della Questura partenopea. L’omicidio è avvenuto all’angolo tra corso Umberto I e via Carminiello al Mercato, non distante dal quartiere Forcella. Oltre al minorenne, ci sono due feriti. Indagini della polizia per ricostruire movente e dinamica. Sequestrate le immagini delle videocamere di sorveglianza.

La sparatoria ha coinvolto altri due minorenni: al Cto sono ricoverati un 14enne e un 17enne. Il primo ha escoriazioni forse dovute a una caduta; il 17enne è stato colpito da un proiettile ma non è in pericolo di vita.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews