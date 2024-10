La Nautica da Diporto: un Convegno per il Futuro del Settore

148 Visite

Nei giorni scorsi, il Circolo Nautico Stabia di Castellammare di Stabia (NA) ha ospitato il convegno “La nautica da diporto”, un evento di grande rilevanza organizzato dall’Ufficio delle Dogane di Napoli 2. Questo incontro ha avuto come obiettivo principale quello di promuovere e rafforzare le sinergie tra le Autorità operanti nei medesimi spazi doganali, con l’intento di migliorare l’efficienza e la sicurezza nel settore nautico.

L’evento è stato inaugurato con i saluti del Sindaco di Castellammare di Stabia, che ha accolto i vertici locali della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dell’Agenzia Industrie Difesa – Stabilimento Militare Produzione Cordami. La presenza di numerosi operatori del settore ha arricchito ulteriormente il dibattito, creando un ambiente di confronto e collaborazione.

A introdurre i lavori per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono state la Direttrice Territoriale per la Campania, Maria Alessandra Santillo, e le direttrici degli Uffici delle Dogane di Napoli 1 e 2, Liliana Cirillo ed Enrico Guarna. Le loro parole hanno sottolineato l’importanza della cooperazione tra le istituzioni e il settore privato, fondamentale per affrontare le sfide contemporanee.

Durante il convegno, sono state affrontate diverse tematiche di grande attualità. I funzionari dell’ADM hanno discusso le agevolazioni doganali nel settore della cantieristica navale, evidenziando le opportunità per le imprese e le modalità per accedervi. Inoltre, è stata approfondita la questione delle procedure per l’introduzione di imbarcazioni non unionali nel territorio dell’Unione Europea, un tema cruciale per gli operatori del settore che desiderano espandere le proprie attività.

Un altro punto saliente è stato l’impiego agevolato dei prodotti energetici, secondo la circolare n. 11/2024, che offre spunti per ottimizzare le risorse e migliorare la sostenibilità delle attività nautiche. Questo approccio è particolarmente importante in un contesto in cui la sostenibilità ambientale sta diventando sempre più centrale nel settore. In conclusione, il convegno “La nautica da diporto” ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e confronto, evidenziando la necessità di una sinergia continua tra le istituzioni e il settore privato. Solo attraverso una collaborazione efficace sarà possibile affrontare le sfide del mercato nautico e promuovere uno sviluppo armonioso e conforme alle normative europee. Angelo Covino













