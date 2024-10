MARANO, TRUFFANO ANZIANA E SCAPPANO CON GIOIELLI E CONTANTI

Nel primo pomeriggio di oggi si è consumata una truffa, con annesso furto e violazione domiciliare, ai danni di un’anziana di Marano. E’ vedova. I due malviventi l’hanno raggiunta telefonicamente sul cellulare. Uno dei due fingendosi il nipote, dopodiché uno dei due si è fisicamente recato presso l’abitazione in via San Rocco, poco dopo il Decò, e si è introdotto in casa dell’anziana. Questi, mentre il complice continuava a distrarla telefonicamente, si è fatto consegnare contanti e gioielli per circa 3000 euro, prima di scappare quando l’anziana ha capito di essere stata truffata. Al momento la polizia è sul posto, seguiranno aggiornamenti.