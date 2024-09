Rigenerazione area ex ILVA di Bagnoli: un’occasione mancata per la ricerca medica e farmaceutica?

120 Visite

L’Italia si trova di fronte a due grandi sfide che potrebbero però trovare un

punto di convergenza. Lo Stato dovrà provvedere al risanamento ambientale

di molte ex aree industriali e attraverso i Piani di Rigenerazione Urbana

previsti in quelle zone, una volta bonificate, oltre ad abitazioni ad uso civile e

ricreativo potrebbero essere create strutture per la ricerca medica e

farmaceutica che ci permetterebbe di bloccare la cosiddetta “fuga dei cervelli”.

Ogni anno registriamo una drammatica emorragia di brillanti intelligenze e di

preziose competenze che, una volta formatesi nelle nostre Università, vanno

a rimpinguare gli altri Paesi. Dal 2013 al 2021 i laureati in uscita dal nostro

Paese sono aumentati quasi del 42% e realizzano altrove i loro progetti di

ricerca.

Un’area dove potrebbe realizzarsi questo splendido groviglio armonioso,

bonifica di un ex sito industriale e incentivazione alla ricerca medica e

farmaceutica, potrebbe essere il Sito di Interesse Nazione di Napoli Bagnoli –

Coroglio (area ex ILVA), area di circa 220 ettari che ha ospitato nel corso

degli anni diversi stabilimenti industriali: ILVA (1910), Eternit (1936) e

Cementir (1954). La bonifica è ormai quasi completata, mancano pochi anni.

Una volta attuato il Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione

Urbana si stimano circa 13.2 milioni di visitatori all’anno. Gli spazi verdi

avranno un’estensione di 130 ettari. Il porto turistico avrà un’estensione di 20

ettari con 900 posti barca e saranno costruiti: 2 hotel 4 stelle con 700 camere

ognuno, 1 student hotel con 800 camere, 500 appartamenti; 200

uffici/laboratori per la ricerca ambientale e la biologia marina con 2000

addetti, 50 negozi fino a 150 mq, 10 negozi fino a 1500 mq, 25 esercizi di

ristorazione fino a 400 mq e 1 centro commerciale da 40mila mq dove oggi si

trova l’acciaieria.

Come detto, il PRARU prevede un centro commerciale da 40mila mq dove

oggi si trovano i resti della vecchia acciaieria. Considerando la “fuga” di

ricercatori, specialmente nel campo medico e farmaceutico, mi chiedo se al

posto del centro commerciale (sicuramente attrattore di clienti e quindi in

grado di generare economia) non sia più opportuno costruire un grande

stabilimento per la ricerca medica e farmaceutica. Ad esempio, dalla metà

degli anni ‘80, quando fu scoperto l’HIV e si dimostrò il nesso causale con

l’AIDS, la ricerca per sviluppare un vaccino non si è mai arrestata. Ma

nonostante l’impegno della comunità scientifica e una quantità ingente di

ininterrotti finanziamenti ad oggi non siamo ancora riusciti ad ottenerlo. Il

motivo di questo fallimento è semplice: il virus HIV e la proteina Gp120 sono

molte mutevoli, quindi stimolare la produzione di anticorpi che blocchino

questa proteina è molto difficile a causa della sua grande variabilità e

mutabilità. Proprio dalla mente dei giovani e brillanti ricercatori napoletani

potrebbe venir fuori il vaccino per l’AIDS. Ma nello stabilimento potrebbero

trovare posto anche la ricerca per i nuovi Farmaci Biotecnologici, per la cura

di malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) come la malattia di Crohn e

la colite ulcerosa, che stanno diventando sempre più diffuse. Ma anche un

centro congressi dove sarà possibile svolgere attività di formazione e

informazione per i giovani: è preoccupante constatare che quasi il 50% dei

giovani (e ahimè anche molti adulti) non sappiano cosa sia il Papilloma Virus

(e l’esistenza di un vaccino).

Insomma, quella vecchia acciaieria potrebbe diventare un grande hub di

ricerca medica e farmaceutica in grado di attrarre investimenti pubblici e

privati, riuscendo a trattenere in Italia i nostri giovani talenti. Il centro

commerciale può aspettare… la ricerca no!

Prof. Adriano Pistilli

già docente a contratto di Ingegneria Sanitaria Ambientale













