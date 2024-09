Peppe Di Napoli operato d’urgenza per un tumore

97 Visite

Peppe di Napoli operato d’ugenza per un tumore. Lo ha annunciato sui social lo stesso pescivendolo star di TikTok: «Ragazzi, io sono pronto, mi sono armato del più bel sorriso!! Vado ammazzo e torno!!», il post di oggi su Instagram corredato da una foto scattata prima di entrare in sala operatoria.

Ieri Peppe di Napoli, che è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, aveva annunciato la scoperta della malattia e l’imminente intervento: «Facendo alcune visite sono stati trovati nel mio corpo vari corpi estranei, tanti piccoli linfomi che mi sono venuti a trovare. Dico così perché adesso devono assolutamente andare via, non è il posto giusto per loro».













