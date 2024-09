Usa, primo contagio di aviaria senza contatto con animali infetti

140 Visite

Primo caso di influenza aviaria senza contatti diretti con animali infetti negli Stati Uniti: si tratta di una persona adulta del Missouri che era stata ricoverata il 22 agosto ed era stata inizialmente dimessa dopo la somministrazione di antivirali per l’influenza. Lo ha reso noto il Centro per il Controllo e la prevenzione delle malattie e i servizi sanitari del Missouri (Cdc). In seguito a ulteriori analisi di laboratorio è emerso che l’influenza era in realtà di tipo H5, l’aviaria.

Si tratta del 14mo caso quest’anno negli Stati Uniti, ma è il primo di cui non vi siano stati contatti con animali infetti. La causa dell’infezione è ancora oggetto di indagine.













