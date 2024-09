Da Ponticelli a Chiaia per rubare scooter. Due in manette, arrestati dai Carabinieri

290 Visite

Giuseppe Frezzetti e Ciro Gallia, 34 anni il primo, 21 il secondo.

Sono i nomi dei due uomini arrestati questa notte dai Carabinieri della stazione di Napoli Chiaia.

Entrambi di Ponticelli, sono stati notati questa notte in via Fiorelli.

Già impegnati in un servizio di contrasto ai furti nel quartiere, i militari hanno notato immediatamente il loro comportamento sospetto.

Quando hanno forzato il bloccasterzo di uno scooter parcheggiato in strada, i carabinieri sono intervenuti.

Frezzetti e Gallia hanno prima provato a fuggire con il loro motociclo poi a piedi. Fermati, sono stati ammanettati, non prima di aver opposto resistenza all’arresto.

Sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio, dovranno rispondere di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

FREZZETTI GIUSEPPE, NATO NAPOLI 06 APR 1990

GALLIA CIRO, NATO NAPOLI 15 MAR 2003













