𝐏𝐑𝐎𝐆𝐄𝐓𝐓𝐎 𝐏𝐎𝐙𝐙𝐔𝐎𝐋𝐈 𝐂𝐀𝐋𝐂𝐈𝐎, 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐎𝐋𝐀 𝐀𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐌𝐎𝐑𝐑𝐀

๐๐‘๐Ž๐†๐„๐“๐“๐Ž ๐๐Ž๐™๐™๐”๐Ž๐‹๐ˆ ๐‚๐€๐‹๐‚๐ˆ๐Ž, ๐‹๐€ ๐๐€๐‘๐Ž๐‹๐€ ๐€๐‹ ๐๐‘๐„๐’๐ˆ๐ƒ๐„๐๐“๐„ ๐Œ๐Ž๐‘๐‘

Con agosto agli sgoccioli e lโ€™estate in dirittura di arrivo, cโ€™รจ sempre meno tempo per mettere in atto tutte le pratiche e partire per la nuova stagione.

In questo clima transitorio abbiamo chiesto al primo esponente del Pozzuoli Calcio, il fondatore e presidente ๐†๐ข๐ฎ๐ฌ๐ž๐ฉ๐ฉ๐ž ๐Œ๐Ž๐‘๐‘๐€, di illustrarci il progetto e da dove nasce lโ€™idea che sta portando a tutto questo.

Presidente Morra, eccoci qua alle soglie di questa nuova avventura. Ci illustri un poโ€™ qual รจ stata la motivazione principale dietro la fondazione del Pozzuoli Calcio?

โ€œ๐ผ๐‘› ๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž๐‘™๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘ ๐‘– ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘‘๐‘Ž ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘– ๐‘š๐‘Ž, ๐‘Žโ„Ž๐‘–๐‘š๐‘’ฬ€, ๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘œ ๐‘š๐‘Ž๐‘– ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ข๐‘ ๐‘๐‘–๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž ๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘›๐‘’ ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘–, ๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘“๐‘–๐‘›๐‘œ ๐‘Ž๐‘™๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘œ ๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ ๐‘œ ๐‘”๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘œ ๐‘ข๐‘›โ€™๐‘Ž๐‘™๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘ ๐‘œ๐‘๐‘–๐‘’๐‘ก๐‘Žฬ€, ๐‘–๐‘™ ๐‘๐‘Ž๐‘๐‘™๐‘’๐‘ ๐น๐ต๐ถ ๐‘›๐‘’๐‘– ๐‘๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘– ๐‘Ž๐‘š๐‘Ž๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ž๐‘™๐‘–. ๐ท๐‘œ๐‘๐‘œ ๐‘™๐‘Ž ๐‘“๐‘–๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘–๐‘๐‘™๐‘œ โ„Ž๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘๐‘–๐‘ ๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘โ„Ž๐‘–๐‘ฃ๐‘–๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘‘๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘š๐‘– ๐‘“๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘Ž ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘›๐‘’ ๐‘ข๐‘›๐‘œ ๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘œ ๐‘–๐‘›๐‘“๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘ข๐‘›๐‘œ ๐‘ ๐‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘œ ๐‘–๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘ก๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘’ ๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘‘๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘’ ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ.โ€

Come mai la scelta รจ ricaduta sulla 3ยฐ Categoria FIGC?

โ€œ๐ถ๐‘œ๐‘š๐‘’ โ„Ž๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘ง๐‘– โ„Ž๐‘œ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘ข๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘โ„Ž๐‘–๐‘ฃ๐‘–๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ข๐‘›โ€™๐‘’๐‘ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ง๐‘Ž ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘– โ„Ž๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘“๐‘–๐‘›๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘–๐‘ข๐‘ ๐‘œ ๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘–๐‘™ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘ก๐‘œ. ๐ผ๐‘› ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘กโ€™๐‘œ๐‘ก๐‘ก๐‘–๐‘๐‘Ž ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘š๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘Ž ๐‘‘๐‘Ž ๐‘“๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘ข๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘’๐‘ก๐‘–๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’, ๐‘Ž๐‘™๐‘ก๐‘Ÿ๐‘–๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘– ๐‘ ๐‘– ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘โ„Ž๐‘–๐‘Ž๐‘ฃ๐‘Ž ๐‘ ๐‘œ๐‘™๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘–๐‘™ ๐‘›๐‘œ๐‘š๐‘’ ๐‘š๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘œ ๐‘ ๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘œ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ.โ€

Quali valori e filosofia intende promuovere il Pozzuoli Calcio nel panorama locale?

โ€œ๐‘ƒ๐‘Ÿ๐‘œ๐‘š๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘™๐‘œ๐‘Ÿ๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘’ ๐‘–๐‘™ ๐‘“๐‘Ž๐‘–๐‘Ÿ ๐‘๐‘™๐‘Ž๐‘ฆ, ๐‘™’๐‘–๐‘›๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘œ ๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก ๐‘›๐‘’๐‘™ ๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘š๐‘Ž ๐‘™๐‘œ๐‘๐‘Ž๐‘™๐‘’. ๐ฟ๐‘Ž ๐‘“๐‘–๐‘™๐‘œ๐‘ ๐‘œ๐‘“๐‘–๐‘Ž ๐‘’ฬ€ ๐‘–๐‘›๐‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘ ๐‘ข๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘’ ๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘Ž ๐‘™๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘– ๐‘ ๐‘ข๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘ก๐‘Ž๐‘™๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘– ๐‘”๐‘–๐‘œ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘›๐‘–๐‘™๐‘– ๐‘’ ๐‘“๐‘–๐‘”๐‘ข๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ง๐‘Ž. ๐ถ๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ข๐‘›๐‘œ ๐‘ ๐‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘‘๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘ ๐‘œ๐‘™๐‘–๐‘‘๐‘œ ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘–๐‘›๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘”๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘ข๐‘›๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘™๐‘œ๐‘๐‘Ž๐‘™๐‘’. ๐ผ๐‘™ ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘š๐‘–๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘Ž ๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘ข๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘Ÿ๐‘–๐‘“๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘ ๐‘œ๐‘™๐‘œ ๐‘Ž ๐‘™๐‘–๐‘ฃ๐‘’๐‘™๐‘™๐‘œ ๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘œ, ๐‘š๐‘Ž ๐‘Ž๐‘›๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘™๐‘’, ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘ข๐‘› ๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘–๐‘› ๐‘๐‘ข๐‘– ๐‘– ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘™๐‘œ๐‘Ÿ๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘– ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘œ ๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘œ ๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ฃ๐‘–๐‘ ๐‘ ๐‘ข๐‘ก๐‘– ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘–๐‘ฃ๐‘–๐‘ ๐‘– ๐‘‘๐‘Ž ๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘–.โ€

Quindi immaginiamo che ci sia giร stato dellโ€™entusiasmo intorno al progetto. Ci puรฒ dare una valutazione di quelle che sono state le prime reazioni della comunitร locale e dei potenziali tifosi alla fondazione del club?

โ€œ๐‘ˆ๐‘›๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘Ž. ๐ถ’๐‘’ฬ€ ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘ข๐‘ ๐‘–๐‘Ž๐‘ ๐‘š๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™๐‘Ž ๐‘›๐‘Ž๐‘ ๐‘๐‘–๐‘ก๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ž ๐‘–๐‘™ ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ ๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘œ๐‘“๐‘“๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘’ ๐‘œ๐‘๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘ข๐‘›๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ฃ๐‘–๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘–๐‘™ ๐‘๐‘Ž๐‘™๐‘๐‘–๐‘œ. ๐‘‡๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘Ž๐‘ฃ๐‘–๐‘Ž, ๐‘’๐‘’ฬ€ ๐‘Ž๐‘›๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž ๐‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ๐‘ ๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘’ ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘Ž ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ฃ๐‘’๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘’ ๐‘–๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘ ๐‘– ๐‘’๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘Žฬ€ ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘™๐‘– ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘ข๐‘™๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘– ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ข๐‘ ๐‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘Žฬ€ ๐‘Ž ๐‘œ๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘›๐‘’๐‘™ ๐‘ก๐‘’๐‘š๐‘๐‘œ.โ€

A questo punto viene da chiedersi quali siano gli obiettivi a breve e lungo termine del club?

โ€œ๐‘†๐‘–๐‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘™’๐‘œ๐‘๐‘–๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘œ ๐‘’ฬ€ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘– ๐‘›๐‘’๐‘™ ๐‘ก๐‘’๐‘š๐‘๐‘œ ๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘š๐‘๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘๐‘–๐‘ขฬ€, ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘– ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘›๐‘๐‘–๐‘๐‘– ๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘– ๐‘’ ๐‘™๐‘’๐‘Ž๐‘™๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘๐‘ข๐‘– ๐‘’ฬ€ ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘“๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘–๐‘›๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘”๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘š๐‘๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘–๐‘ขฬ€ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘’, ๐‘ ๐‘–๐‘Ž ๐‘–๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘œ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘“๐‘ข๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–.โ€

Per questo nuovo debutto come รจ stato composto lo staff tecnico e la rosa dei giocatori per la prima stagione?

โ€œ๐ต๐‘’โ„Ž ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘š๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘Ž ๐‘š๐‘– ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘œ ๐‘Ž๐‘“๐‘“๐‘–๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘™ ๐‘š๐‘–๐‘œ ๐‘ข๐‘œ๐‘š๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘“๐‘–๐‘‘๐‘ข๐‘๐‘–๐‘Ž, ๐‘ž๐‘ข๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘– ๐‘’ฬ€ ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘ ๐‘ข๐‘๐‘–๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘–๐‘›๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘ก๐‘œ ๐‘–๐‘™ ๐‘š๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ ๐น๐‘Ž๐‘ข๐‘ ๐‘ก๐‘œ ๐ต๐‘ข๐‘œ๐‘›๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘”๐‘›๐‘–, ๐‘Ž๐‘™ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘’ฬ€ ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘“๐‘“๐‘–๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐ด๐‘›๐‘ก๐‘œ๐‘›๐‘–๐‘œ ๐‘ ๐‘ข๐‘ ๐‘ ๐‘œ, ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘๐‘ข๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘–๐‘ฃ๐‘–๐‘‘๐‘œ ๐‘Ž๐‘›๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘”๐‘›๐‘– ๐‘‘๐‘– ๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘‘๐‘Ÿ๐‘Ž. ๐ถ๐‘œ๐‘š๐‘’ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘ก๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘œ ๐‘ฃ๐‘’๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘’, ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘œ ๐‘”๐‘–๐‘Žฬ€ ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘– ๐‘ข๐‘“๐‘“๐‘–๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ง๐‘ง๐‘Ž๐‘ก๐‘– ๐‘Ž๐‘™๐‘๐‘ข๐‘›๐‘– ๐‘”๐‘–๐‘œ๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘– ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ ๐‘–๐‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘ข๐‘™๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘œ ๐‘š๐‘œ๐‘™๐‘ก๐‘œ ๐‘ข๐‘ก๐‘–๐‘™๐‘– ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ž ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘š๐‘Ž ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘”๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘”๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’, ๐‘†๐‘ก๐‘Ž๐‘“๐‘“ ๐‘’ ๐‘ ๐‘œ๐‘๐‘–๐‘’๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘๐‘ข๐‘›๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘œ ๐‘ ๐‘ข๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘™๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘๐‘Ž๐‘™๐‘๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘’ ๐‘ข๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘’.โ€

Effettivamente abbiamo notato un certo movimento, spesso con ragazzi poco piรน che ventenni. Qual รจ l’approccio del club verso lo sviluppo dei giovani calciatori?

โ€œ๐ฟ’๐‘Ž๐‘๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘๐‘–๐‘œ ๐‘ ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Žฬ€ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘š๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘๐‘ข๐‘™๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘Ž ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘™๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ง๐‘ง๐‘Ž ๐‘–๐‘™ ๐‘™๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘‘๐‘Ÿ๐‘Ž, ๐‘–๐‘™ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘๐‘–๐‘๐‘™๐‘–๐‘›๐‘Ž. ๐‘–๐‘™ ๐‘๐‘™๐‘ข๐‘ ๐‘š๐‘–๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ก๐‘Ž๐‘™๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘– ๐‘™๐‘œ๐‘๐‘Ž๐‘™๐‘–, ๐‘œ๐‘“๐‘“๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘™๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘™๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ ๐‘’ ๐‘›๐‘’๐‘๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘–๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘’๐‘š๐‘’๐‘Ÿ๐‘”๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ ๐‘–๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘’ ๐‘Ž๐‘ก๐‘™๐‘’๐‘ก๐‘– ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘’ ๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘–๐‘ฃ๐‘–๐‘‘๐‘ข๐‘– ๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘–๐‘™๐‘–.โ€

La domanda รจ dโ€™obbligo: Dove puรฒ arrivare il Pozzuoli Calcio alla sua prima stagione e quali potranno essere le insidie del percorso?

โ€œ๐‘๐‘œ๐‘– ๐‘๐‘– ๐‘Ž๐‘ข๐‘”๐‘ข๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ฃ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘–๐‘ขฬ€ ๐‘–๐‘› ๐‘Ž๐‘™๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘๐‘–๐‘™๐‘’, ๐‘š๐‘Ž ๐‘ ๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘’๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘– ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘‘๐‘–๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘– ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘œ. ๐ถ๐‘œ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘– ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘– ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘™๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–, ๐‘š๐‘Ž ๐‘’ฬ€ ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘™๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘’ ๐‘ ๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘‘๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘Ž. ๐‘†๐‘Ž๐‘๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘–๐‘™ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ ๐‘œ ๐‘ ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Žฬ€ ๐‘‘๐‘–๐‘“๐‘“๐‘–๐‘๐‘–๐‘™๐‘’, ๐‘š๐‘Ž ๐‘™๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ÿ๐‘’๐‘š๐‘œ ๐‘‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘”๐‘”๐‘–๐‘ข๐‘›๐‘”๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘– ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘– ๐‘œ๐‘๐‘–๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘–.โ€

Ringraziamo il presidente Morra per la sua disponibilitร e non ci resta che attendere la definizione di tutta la rosa ed augurare a tutti un caloroso in bocca al lupo

๐‘ท๐’๐’›๐’›๐’–๐’๐’๐’Š ๐‘ช๐’‚๐’๐’„๐’Š๐’ ๐‘ผ๐’‡๐’‡๐’Š๐’„๐’Š๐’ ๐‘บ๐’•๐’‚๐’Ž๐’‘๐’‚

#squadraeterritorio













