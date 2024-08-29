𝐏𝐑𝐎𝐆𝐄𝐓𝐓𝐎 𝐏𝐎𝐙𝐙𝐔𝐎𝐋𝐈 𝐂𝐀𝐋𝐂𝐈𝐎, 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐎𝐋𝐀 𝐀𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐌𝐎𝐑𝐑𝐀

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐄𝐓𝐓𝐎 𝐏𝐎𝐙𝐙𝐔𝐎𝐋𝐈 𝐂𝐀𝐋𝐂𝐈𝐎, 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐎𝐋𝐀 𝐀𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐌𝐎𝐑𝐑
Con agosto agli sgoccioli e l’estate in dirittura di arrivo, c’è sempre meno tempo per mettere in atto tutte le pratiche e partire per la nuova stagione.
In questo clima transitorio abbiamo chiesto al primo esponente del Pozzuoli Calcio, il fondatore e presidente 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐌𝐎𝐑𝐑𝐀, di illustrarci il progetto e da dove nasce l’idea che sta portando a tutto questo.
Presidente Morra, eccoci qua alle soglie di questa nuova avventura. Ci illustri un po’ qual è stata la motivazione principale dietro la fondazione del Pozzuoli Calcio?
“𝐼𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡𝑎̀ 𝑠𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑡𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑚𝑎, 𝑎ℎ𝑖𝑚𝑒̀, 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑖 𝑟𝑖𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝑔𝑒𝑡𝑡𝑎𝑟𝑛𝑒 𝑙𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑖, 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑙’𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑢𝑛’𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀, 𝑖𝑙 𝑁𝑎𝑝𝑙𝑒𝑠 𝐹𝐵𝐶 𝑛𝑒𝑖 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖. 𝐷𝑜𝑝𝑜 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑚𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑟𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑜 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜.”
Come mai la scelta è ricaduta sulla 3° Categoria FIGC?
“𝐶𝑜𝑚𝑒 ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑐𝑎𝑛𝑧𝑖 ℎ𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛’𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑖 ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠𝑜 𝑖 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑜. 𝐼𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡’𝑜𝑡𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑎𝑣𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑛𝑜𝑚𝑒 𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜.”
Quali valori e filosofia intende promuovere il Pozzuoli Calcio nel panorama locale?
“𝑃𝑟𝑜𝑚𝑢𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑖𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑦, 𝑙’𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑜𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒. 𝐿𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑜𝑠𝑜𝑓𝑖𝑎 𝑒̀ 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑔𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖𝑙𝑖 𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎. 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑒 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒. 𝐼𝑙 𝑐𝑙𝑢𝑏 𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑎 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑎 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑠𝑢𝑡𝑖 𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖 𝑑𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖.”
Quindi immaginiamo che ci sia già stato dell’entusiasmo intorno al progetto. Ci può dare una valutazione di quelle che sono state le prime reazioni della comunità locale e dei potenziali tifosi alla fondazione del club?
“𝑈𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎. 𝐶’𝑒̀ 𝑒𝑛𝑡𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑐𝑙𝑢𝑏 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑒 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜. 𝑇𝑢𝑡𝑡𝑎𝑣𝑖𝑎, 𝑐’𝑒̀ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑖 𝑒𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟𝑎̀ 𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑢𝑠𝑐𝑖𝑟𝑎̀ 𝑎 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜.”
A questo punto viene da chiedersi quali siano gli obiettivi a breve e lungo termine del club?
“𝑆𝑖𝑐𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙’𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒̀ 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑖𝑢̀, 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑖 𝑒 𝑙𝑒𝑎𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑔𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒, 𝑠𝑖𝑎 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑓𝑢𝑜𝑟𝑖.”
Per questo nuovo debutto come è stato composto lo staff tecnico e la rosa dei giocatori per la prima stagione?
“𝐵𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑚𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑎𝑓𝑓𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑜 𝑢𝑜𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎, 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑖 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐹𝑎𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑢𝑜𝑛𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑖, 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑓𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑎𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑅𝑢𝑠𝑠𝑜, 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎. 𝐶𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒, 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑢𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑆𝑡𝑎𝑓𝑓 𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑒.”
Effettivamente abbiamo notato un certo movimento, spesso con ragazzi poco più che ventenni. Qual è l’approccio del club verso lo sviluppo dei giovani calciatori?
“𝐿’𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑐𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑢𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎 𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎, 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎. 𝑖𝑙 𝑐𝑙𝑢𝑏 𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖, 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑡𝑙𝑒𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖.”
La domanda è d’obbligo: Dove può arrivare il Pozzuoli Calcio alla sua prima stagione e quali potranno essere le insidie del percorso?
“𝑁𝑜𝑖 𝑐𝑖 𝑎𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒, 𝑚𝑎 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑎𝑝𝑒𝑣𝑜𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜. 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖, 𝑚𝑎 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎. 𝑆𝑎𝑝𝑝𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒, 𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖.”
Ringraziamo il presidente Morra per la sua disponibilità e non ci resta che attendere la definizione di tutta la rosa ed augurare a tutti un caloroso in bocca al lupo
𝑷𝒐𝒛𝒛𝒖𝒐𝒍𝒊 𝑪𝒂𝒍𝒄𝒊𝒐 𝑼𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑺𝒕𝒂𝒎𝒑𝒂
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