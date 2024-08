Marano, servizi cimiteriali: c’è poco personale, il Comune si rivolge ai privati. La speranza è che l’affidatario non sia qualche solito noto delle pompe funebri…

416 Visite

La determina è dello scorso 25 luglio e prevede l’affidamento dei servizi cimiteriali e manutentivi del cimitero, per un’annualità, al costo di 49 mila euro, mediante un bando di gara a procedura aperta. La scelta della giunta Morra si rende necessario per la carenza di personale nel cimitero, dove molti operatori sono in quiescenza oppure prossimi al pensionamento. Il rup (responsabile unico del procedimento) per l’individuazione dell’impresa che se ne occuperà è Sabatino Del Prete, dipendente comunale. La gara sarà espletata mediante il Mercato unico delle pubbliche amministrazioni. La speranza è che alla fine il servizio non finisca nelle mani di qualche imprenditore locale – magari con qualche dittarella intestata a prestanomi – in odor di malavita o comunque toccato in passato da interdittive e sequestri penali.













