Pozzuoli, nuovo sciame sismico: la nota ufficiale del comune

Un nuovo sciame sismico ha interessato la zona dei campi flegrei quest’oggi.

Il Comune di Pozzuoli, attraverso i suoi organi di comunicazione digitale, ha diramato la seguente nota stampa:

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 14.52 (UTC 12.52) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 6 terremoti con magnitudo massima Md≥ 0.0 e una magnitudo massima preliminare Md=2.3 ± 0.3.



L’evento più significativo é stato localizzato nei pressi dell’Accademia Aeronautica e si è prodotto alle ore locali 14.52, alla profondità di 270 metri con magnitudo Md=2.3 ± 0.3. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dai cittadini residenti in prossimità dell’epicentro.



L’evento più significativo

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891

Protezione Civile : 081/18894400

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.













