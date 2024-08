1.091 Visite

Il bambino, Pasquale Montagnaro, originario di Melito, in provincia di Napoli, si era sentito male mentre si trovava in acqua. In pochi secondi era stato portato a riva ed era già in arresto cardiaco. I soccorsi dell’ambulanza dedicata Intersecurity Onlus sono arrivati nel giro di pochi minuti.













