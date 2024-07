80 Visite

Nicola Turetta, il padre di Filippo Turetta, in carcere con l’accusa di avere ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin rompe il silenzio per chiedere scusa. “Chiedo scusa per quello che ho detto a mio figlio – dice al Corriere -. Gli ho detto solo tante fesserie. Non ho mai pensato che i femminicidi fossero una cosa normale. Erano frasi senza senso. Temevo che Filippo si suicidasse.













