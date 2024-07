Marano, black out elettrici: giornata campale per molte zone. Anche in via Del Mare grandi disagi

639 Visite

Tempo di blackout elettrici continui in città, a Marano, ma non solo. Da qualche minuto una vasta fascia di popolazione, racchiusa tra via del Mare e traverse limitrofe, è senza luce. La storia è nota e si ripete da anni: sovraccarico di consumi, dovuti essenzialmente al gran caldo. La rete non regge, andrebbe potenziata, visto anche il numero crescente di abitanti in zona come quelle di Mugnano e Quarto, dove si costruisce a tutto spiano.

Disagi infiniti per tanti, cittadini e commercianti e titolari di locali.













