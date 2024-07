Marano, rumore assordante di aerei. I lettori. “Solo il sindaco non sente. E la commissione comunale a che sta?”

203 Visite

Gentile Direttore, credo siano ormai già passati 20 giorni dalla riunione della commissione che, su delega del consiglio comunale, dovrebbe occuparsi del grave problema del sorvolo degli aerei su Marano di Napoli. Non è ancora noto se siano già state assunte iniziative in tal senso, quello che è certo purtroppo è che il problema dell’inquinamento acustico e ambientale provocato dagli aerei diventa ogni giorno sempre più insostenibile. Non è affatto piacevole infatti essere svegliati ogni mattina all’alba da aerei che sorvolano questo paese a non più di 500 metri di quota, con i motori alla massima potenza perché in fase di decollo. Il numero dei voli nel periodo estivo ovviamente aumenta considerevolmente e questo accentua il disagio di chi non riesce neanche a seguire in santa pace un programma televisivo. La commissione comunale di cui sopra faccia quindi sentire al più presto la propria voce; siamo certi che le sue iniziative troveranno sempre spazio sul sito TerranostraNews.

Cordiali saluti

UGO MASSA













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews