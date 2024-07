Marano, scritte offensive all’indirizzo dell’avvocato-consigliera Schiattarella

541 Visite

Spiacevole episodio per la consigliera Barbara Schiattarella, avvocato di professione, che nella giornata di oggi, appena giunta nel suo studio lavorativo, ha trovato la porta di ingresso incisa da ignoti con scritte offensive. La consigliera denuncerà domani l’episodio alla locale compagnia dei carabinieri.

“Ho appena telefonato alla consigliera Schiattarella per esprimerle la solidarietà e la vicinanza mia e di tutta l’Amministrazione comunale – spiega il sindaco Morra – Atti del genere – la cui natura verrà accertata dalle forze dell’ordine – non possono e non devono condizionare l’azione di indirizzo e controllo che Barbara svolge nel suo ruolo istituzionale di consigliera comunale di opposizione.

Solidarietà viene espressa anche dal presidente del Consiglio Gaetano Mosella e dal consigliere Michele Izzo.













