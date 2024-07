“Attacco vile”. Le reazioni internazionali allo schifoso bombardamento russo all’ospedale di Kiev

273 Visite

Il massiccio attacco missilistico lanciato sull’Ucraina delle forze di Mosca nella giornata di lunedì 8 luglio ha scosso la comunità internazionale. Oltre 40 vettori di vario tipo si sono abbattuti su varie città, tra cui Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk. Nella capitale del Paese invaso, è stato colpito l’ospedale pediatrico di Okhmadyt, rimasto senza elettricità, ossigeno e acqua. Stando a quanto riportato dalla Bbc, i bambini ricoverati nella struttura sono stati evacuati.

Per il momento il bilancio degli attacchi è di 31 morti e 125 feriti. Da più parti sono giunti messaggi di sostegno a Kiev e condanne agli attacchi perpetrati dai soldati del Cremlino. “ È inammissibile che i bambini muoiano o restino feriti in questa guerra ”, ha dichiarato la coordinatrice umanitaria dell’Onu per l’Ucraina Denise Brown. “ Secondo il diritto internazionale umanitario gli ospedali godono di una protezione speciale e i civili devono essere protetti ”. Dure anche le parole dell’alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri Josep Borrell, che in un post su X ha sottolineato come “l a Russia continua a colpire spietatamente i civili ucraini. Gli attacchi aerei di oggi hanno causato decine di morti e feriti e hanno distrutto il più grande ospedale pediatrico di Kiev, Okhmatdyt. Tutti i responsabili dei crimini di guerra russi saranno chiamati a risponderne ”.

