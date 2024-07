Terra fuochi: prefetto di Napoli, positiva azione di contrasto

128 Visite

Il Prefetto di Napoli, Michele di

Bari, esprime il proprio plauso a tutte le componenti del

dispositivo di contrasto ai roghi di rifiuti in Terra dei fuochi

– Forze dell’ordine, Esercito, Polizia Metropolitana e Polizie

locali, Vigili del fuoco, componenti tecniche ed assetti

specialistici – per gli importanti risultati conseguiti in

questo inizio di stagione estiva, frutto del costante impegno

volto ad inibire ogni forma di recrudescenza del fenomeno.

“La nostra attuale strategia – sottolinea il Prefetto di

Napoli – è di rinnovare le sinergie con gli enti locali,

chiedendo ai comuni di contribuire organicamente ad una nuova

analisi territoriale e di attivare un più efficace interscambio

informativo a tutti i livelli, per concentrare le risorse

disponibili su azioni mirate che puntino, con costante

progressione e logica incrementale, a colpire il malaffare

ambientale nelle sue espressioni più impattanti”.

A tal fine, il Prefetto ha già lanciato un monitoraggio delle

filiere e delle aree più a rischio e promosso sia tavoli

tematici in Prefettura, che incontri periodici sul territorio,

volti a realizzare un vero e proprio confronto permanente ed

itinerante per il coinvolgimento – per macroaree omogenee –

delle associazioni, della rete delle Diocesi di Terra dei fuochi

e delle amministrazioni comunali.

Il trend vede un aumento delle operazioni congiunte tra Polizie

locali ed Esercito e l’organizzazione di action day interforze,

specializzati su specifiche filiere.

E’ questa nuova metodologia, elaborata in Cabina di regia di

Terra dei fuochi e condivisa dal Prefetto di Napoli con i

vertici provinciali delle Forze di polizia in sede di Riunione

tecnica di coordinamento, che ha consentito, oggi, di cogliere

notevoli risultati puntuali – solo nell’ultimo periodo, 11 le

denunce, 1 arresto in flagrante per rogo, sanzioni

amministrative per quasi 250.000 euro e 9 sequestri di aree ed

attività, oltre al maxisequestro di rifiuti illegalmente

stoccati – ma anche di disarticolare un gruppo di imprese attive

nel settore degli illeciti ambientali relativi alla produzione

di inerti per l’edilizia, a colpire impianti per la raccolta del

materiale estratto illecitamente dai rifiuti, a garantire

cinturazioni e controlli di area vasta sui territori più esposti

ai roghi. (ANSA).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews