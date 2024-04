Calvizzano, Pirozzi: “Nessun attrito tra me e Borrelli: lavoriamo in grande sintonia per il bene del paese”

139 Visite

Molti personaggi stanno cercando di creare attrito tra me e Luciano Borrelli, nonché collega di consiglio e consigliere metropolitano di Napoli. Sono all’ordine del giorno o quasi, notizie create ad arte per alimentare fratture e tensioni generate da pensieri, idee e opinioni non ascrivibili né al sottoscritto né a Luciano, che conosco bene e so quali sono le sue idee. Il tentativo, molto subdolo e meschino, tipico di chi mette zizzania nel paese, ha lo scopo, senza successo, di dividerci. E invece nonostante i continui tentativi fallimentari, il nostro rapporto continua ad andare avanti, anzi, il nostro rapporto cresce perché ci confrontiamo, non siamo sempre d’accordo su tutto, è il gioco della politica, di certo non siamo distanti come qualcuno vorrebbe far credere. Dietro questa strategia c’è una finalità politica ben precisa, chi scrive, oramai lo conoscono tutti, quindi la credibilità di costui è pari a zero, non sa oppure omette di dire che a spingere affinché Luciano sedesse nell’assise del Consiglio Metropolitano è stato anche il sottoscritto. Il consenso per la sua elezione è stato ampio ma anche grazie al mio apporto e a quello dell’intero consiglio comunale di Calvizzano si è ottenuto questo successo storico. Storico perché non solo il nostro paese è rappresentato in Città Metropolitana ma storico perché la mia amministrazione ha in seno un esponente che cura gli interessi del nostro territorio a più livelli. E poi se realizziamo le opere nel nostro paese, se otteniamo finanziamenti, se otteniamo risorse per gli eventi è sicuramente grazie al lavoro di indirizzo che la politica dà agli uffici provinciali, attraverso lo stanziamento di risorse ma anche alla nostra partecipazione ai bandi pubblici. Non si può certo personalizzare un finanziamento alla figura di un consigliere.