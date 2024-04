Fondi Coesione: Caldoro, Consiglio di Stato conferma correttezza operato Fitto. Smascherata propaganda di De Luca

66 Visite

“Il Consiglio di Stato conferma e decreta la correttezza delle procedure del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e conseguentemente dell’azione di Governo del Ministro Fitto”. Così in una nota Stefano Caldoro, capo dell’opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania .

“L’accordo per la coesione che altre Regioni hanno già siglato, ha subìto in Campania un iter più complesso per le evidenti inadempienze della Giunta guidata da Vincenzo De Luca. In sintesi nessuna inadempienza del Governo e al contrario grossolani errori della Regione. Smascherata, dunque, la sterile propaganda del Presidente della Regione”.

“Ora è il momento dell’impegno e della serietà per garantire alla Campania le risorse necessarie agli investimenti che il Governo Meloni e il Ministro Fitto assicureranno al nostro territorio”













