NAPOLI: FUGGONO ALL’ALT E SI SCHIANTANO CONTRO AUTO CARABINIERI, ARRESTATI

Fuggono all’alt e si schiantano contro auto dei carabinieri, arrestati due uomini e feriti tre militari. A Boscoreale, in provincia di Napoli, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale Carmine Gallo, 30enne di Capaccio, e Nunzio Della Ragione, 36enne, entrambi sono già noti alle forze dell’ordine. Il secondo dovrà rispondere anche di violazione della sorveglianza speciale cui era sottoposto .I fatti si sono verificati nella serata di ieri nei pressi del rione popolare denominato ”Piano Napoli” di Boscoreale, dove i carabinieri hanno intimato l’alt all’Alfa Mito con i 2 a bordo. L’auto non si è fermata ed è partito un inseguimento fino a via Settetermini, dove i fuggitivi si sono schiantati contro le gazzelle che ormai avevano chiuso ogni via di fuga. Nell’impatto 3 carabinieri hanno avuto la peggio e sono stati trasferiti nel pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare ma fortunatamente stanno bene. I due arrestati sono in attesa di giudizio.













