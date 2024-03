Trasporti, Nappi (Lega): Via Crucis, Eav fa vivere ennesimo giorno di passione ai viaggiatori

51 Visite

“A causa del solito ‘problema tecnico’, pendolari e turisti non possono raggiungere Sorrento in Circumvesuviana. Questa volta come si giustificherà De Gregorio? Con la meticolosa osservanza della liturgia da parte dell’azienda regionale dei trasporti, il venerdì in cui si celebra la Passione? Chissà. Resta il fatto, però, che quando si parla di Eav, ogni giorno è una ‘Via Crucis’ per i viaggiatori”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

