In uno stabile di via Padreterno, al civico 25, l’acqua non arriva da ben sette giorni, nemmeno di notte. Lo abbiamo già segnalato tante volte, ma al momento la situazione non si è sbloccata. Non sappiamo se anche nelle zone limitrofe vi siano analoghi problemi né tanto meno se il Comune abbia disposto sopralluoghi e verifiche. I residenti riferiscono di non avere problemi strutturali interni al condominio.













