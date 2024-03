Potere al Popolo contro l’Autonomia differenziata: “Ieri grande manifestazione a Napoli”

104 Visite

Grande manifestazione contro l’Autonomia Differenziata per il ritiro del DDL Calderoli e di tutte le pre-intese. Per l’intero corteo il microfono è rimasto aperto a disposizione di tutte le forze che hanno aderito all’appello del Tavolo Nazionale contro ogni autonomia differenziata.

Abbiamo ascoltato la voce dei comitati, degli studenti arrabbiati per un futuro sempre più incerto e per un Governo sempre più proteso alla censura e alla criminalizzazione del dissenso.

Abbiamo ascoltato l’appello della Comunità p4l3stin3s3 per un cessate il fuoco immediato e la denuncia del gencidiper mano degli Isr43li4ni in corso sotto gli occhi complici dei Governi occidentali.

Tra qualche fischio a Conte, Fico e politici sparsi del PD le voci dei sindacati di base delle associazioni, dei movimenti e del nostro portavoce Giuliano Granato hanno rimesso in equilibrio quelle che erano veramente “note stonate” per un corteo che diceva NO A QUALSIASI AUTONOMIA DIFFERENZIATA.