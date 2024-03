Russia al voto. La ragazza sfida Putin: il gesto al seggio

75 Visite

Una giovane donna russa ha sfidato Vladimir Putin alle urne ma ora rischia grosso visto che è stato subito avviato un procedimento penale contro di lei. La elettrice ha infatti versato della vernice in un’urna elettorale in uno dei seggi a Mosca. Lo ha riferito su Telegram il Comitato investigativo russo.

La cittadina – il video del suo gesto sta già facendo il giro dei social – sarà prossimamente portata da un ufficio del Comitato investigativo per l’interrogatorio. La donna potrebbe essere sanzionata con una pena che prevede la reclusione fino a cinque anni.

E non sarebbe un caso isolato visto che almeno un’altra persona ha compiuto lo stesso gesto. Una persona, non ancora identificata, infatti, ha versato della vernice di colore verde in due urne elettorali di uno dei seggi della città di Borisoglebsk, nella regione di Voronezh. Al momento le urne con le schede elettorali danneggiate sono state sigillate. Il rappresentante del governo locale ha spiegato che la Commissione elettorale regionale prenderà una decisione sulla validità delle schede danneggiate e sul loro uso nel conteggio finale dopo le ore 20 (18 in Italia) di domenica, quando si concluderà il voto. “Tutti i seggi elettorali della regione sono stati avvertiti di possibili provocazioni”.













