Napoli, Polizia Locale: sequestro al corso Garibaldi

Gli agenti della U.O San Lorenzo hanno accertato che il titolare di un Bar sito in Corso Garibaldi aveva fatto realizzare abusivamente su suolo pubblico, in ampliamento al proprio locale, una struttura di circa 20 mq in alluminio chiusa su tutti e 4 lati e dotata di impianto di illuminazione, all’interno della quale aveva posizionato tavoli, sedie e stufe elettriche. La struttura e stata posta in sequestro e il titolare dell’attività denunciato all’AG.













