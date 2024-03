Marano, gettoni di presenza e polemiche: le note dei consiglieri Savanelli e Izzo

140 Visite

Il sottoscritto consigliere comunale tiene a precisare di aver ricevuto per i gettoni presenza nel consiglio comunale e nelle commissioni euro903,dall’inizio della conciliativa ad oggi, circa 100 euro al mese, e in rapporto alle ore meno di 10 euro ora ,che è l ‘obiettivo che si sono proposti i sindacati e i partiti di sinistra per il salario minimo dei lavoratori. Facendo un consuntivo analitico della somma ,non mi sembra niente di scandaloso .Fermo restando la volontà di ogni singolo consigliere di farne buon uso.

Il problema grave che si perdono fondi importanti, (circa 6 milioni persi con i fondi PICS) e non si intercettano fondi regionali, statali e europei, con i fondi PNRR c’è la possibilità di accedere a risorse mai viste in precedenza.

Il problema delle commissioni, invece, è che l’enorme lavoro che viene svolto non trova attuazione per le scarse risorse attualmente disponibili.

Le elenco solo alcune proposte fatte dalla 1’ commissione di cui faccio parte

1)creare una serie di parcheggi in via San Rocco e Via Marano-pianura.

2)ripristino dei marciapiedi via marano-pianura

3)Restyling piazza della Pace, con un’area gioco bambini

4)creazione di un parcheggio su area tra corso mediterraneo e via San Rocco, area attualmente abbandonato.

5)parcheggio immediato area ex mercato ortofrutticolo

6)ripristino campo calcetto tra via vallesana e via Campania (cinque vie)

7)riqualificazione funzionale area ex TPN, corso Europa.

8)destinazione a verde del 40% del territorio nel nuovo PUC, per ogni quartiere.

9)riapertura delle strade chiuse, specie via Vallesana, creando una struttura di sostegno che permetta il passaggio almeno delle auto.

10)rivisitazione dei parcheggi corso mediterraneo per migliorare la circolazione dei veicoli.

Potrei continuare per molto, ma non vorrei essere troppo prolisso e tedioso.

Ritengo sia stato un grosso errore l’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti,in quanto ha allontanato i giovani dalla politica e favorito la politica per i ricchi.

Grazie per il lavoro che lei svolge e per la sua ospitalità.

Luigi Savanelli consigliere comunale

Esprimo solidarietà e vicinanza al consigliere di Fare democratico Rusciano, bersaglio su un quotidiano on line L’Altra Notizia di commenti da parte di un lettore personali e lesivi della sua onorabilità. Va ricordato che i gettoni di presenza per le sedute consiliari o per le commissioni sono sanciti da norme vigenti e la loro corresponsione non va ascritta al singolo consigliere, ma a leggi vigenti e allo statuto comunale. Tutto secondo i canoni della legalità.

Michele Izzo, consigliere comunale e capogruppo Fare democratico













