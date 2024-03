Giugliano. Era accusato di maltrattamenti nei confronti della ex moglie: assolto perché il fatto non sussiste

102 Visite

Giugliano. Era accusato di maltrattamenti nei confronti della ex moglie mettendo in atto attraverso parole, con alcune discussioni sfociate in violenza e davanti al figlio minore, atteggiamenti pesanti anche dopo banali liti.

Ma le accuse della donna M.M. – messe nero su bianco in una denuncia – dopo il lungo processo che ha messo alla gogna per anni il 40enne di Giugliano, Luciano Mallardo difeso dal penalista Luigi Ciocio, che ha dovuto affrontare il lungo calvario giudiziario, sono state ritenute prive di riferimenti a fatti precisi dalla giudice del Tribunale di Napoli Nord (seconda sezione Coll. A – Presidente Rossella Marro) ai fini di una condanna.

Per capire esattamente il giudizio del tribunale, occorre attendere le motivazioni della sentenza, ma già nel corso delle udienze è stato possibile farsi un’idea di una situazione tutt’altro che chiara, per la quale, comunque, il pubblico ministero Lojodice aveva formulato la richiesta di assoluzione.

G.B.













