Arzano. Lavori per la fibra: la Polizia Municipale multe le società per mancato ripristino della sede stradale

ARZANO. Stangate alle ditte per mancato ripristino della sede stradale. Sanzioni per oltre quattromila euro da parte della polizia locale

È scattata da diversi giorni la caccia alle ditte che dopo i lavori stradali per il passaggio dei cavi per la fibra ottica, lasciano il manto stradale sconnesso creando insidie per gli utenti della strada.

Gli agenti della polizia locale di Arzano hanno individuato tre ditte, alla via Volpicelli e via Napoli, identificandone gli operai, di cui alcune irregolari con applicazione della sanzione amministrativa in violazione delle norme del codice della strada con importo fino a euro 3464 e ripristino della strada, non escluse valutazioni circa la possibilità di deferimento all’autorità giudiziaria nel caso di messa in pericolo documentata.

Quello del mancato ripristino – o dell’inadeguato ripristino a regola d’arte – della sede stradale dopo l’esecuzione di lavori di scavo è una piaga ormai per tutti i territori interessati dalla realizzazione della linea veloce internet. Gli agenti, agli ordini del comandante Chiariello, sono intervenuti anche in altre due strade dove, non essendoci autorizzazione sul posto, hanno diffidato gli operai nell’iniziare le opere.













