Marano, illegittima appropriazione di terreni via Migliaccio. Dopo aver appurato il tutto il Comune si è fermato. Morra che dice?

Buongiorno Direttore, si ricorda della storia di via U. Migliaccio? Come le abbiamo riferito nelle precedenti mail, le nostre “paure” si sono concretizzate; trascorso un po’ di tempo si è messo tutto a tacere senza risolvere il problema. Vigili, ufficio tecnico, procura della Repubblica, nulla di fatto, anzi no, è stato appurato, certificato e notificato che ci sono persone che si sono appropriate del terreno in precedenza espropriato e indennizzato, ma di fatto risulta essere ancora nella loro pertinenza. Noi, invece, continuiamo ad avere una strada o meglio, un sentiero stretto e rotto causando il deprezzamento delle nostre proprietà e la rottura delle auto, come dire: dopo il danno la beffa.

Non sappiamo a chi attribuire questa condotta negativa delle istituzioni, se al nuovo sindaco, all’ufficio tecnico oppure a qualche santo in paradiso dei “malfattori” ma sta di fatto che chiediamo a lei, che si è sempre manifestato disponibile ed attivo per la nostra causa, come procedere in futuro.

Grazie

Gli abitanti “sani” di via U. Migliaccio.

Giriamo la segnalazione al sindaco Matteo Morra, che dovrebbe essere il primo ad essere interessato a vicende che attengono alla legalità.

