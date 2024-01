SapNa, Manfredi: “Gestione totalmente unitaria e pubblica a tutela di lavoratori e cittadini”

58 Visite

“Comprendo e condivido le preoccupazioni dei lavoratori di SapNa: la gestione del servizio deve rimanere totalmente pubblica e univoca. Ringrazio la Regione per l’opera di mediazione in tal senso. Come Città Metropolitana, il nostro obiettivo è infatti tutelare i lavoratori e garantire il servizio ai cittadini in modo da avere un ciclo dei rifiuti virtuoso e integrato. Siamo quindi disponibili a mantenere la proprietà nelle mani di Città Metropolitana, su questo continuerà la sinergia istituzionale con la Regione e i Comuni coinvolti. È quindi necessaria una gestione totalmente pubblica e unitaria degli Stir. Un servizio efficiente genera una riduzione dei costi e quindi una riduzione della Tari”. Così il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi sulla vicenda SapNa.

Anche il Consigliere della Città Metropolitana Rosario Andreozzi che sta seguendo in prima persona, in qualità di consigliere delegato all’Ambiente, esprime soddisfazione per l’incontro di ieri e si mostra “fiducioso sul possible raggiungimento di una soluzione che sia in grado di soddisfare sia le esigenze dei lavoratori che del territorio, garantendo innanzitutto che il servizio di raccolta del ciclo rifiuti integrati resti sotto il controllo pubblico”.