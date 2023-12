Marano, gettoni di presenza e nomi oscurati. Il consigliere De Stefano: “Giusto renderli noti, ecco quanto ho percepito”

37 Visite

Caro direttore, negli ultimi articoli da lei pubblicati si evince il malcontento generale causato dall’omissione dei nominativi dei beneficiari del denaro pubblico, sostituiti da numeri di matricola.

Io, il consigliere all’opposizione Salvatore De Stefano sostengo che sia fondamentale rendere pubbliche le liste con i nominativi completi dei consiglieri, e, ci tengo a sottolineare la necessità di un approccio più chiaro e accessibile.

È mia intenzione affrontare direttamente la situazione, impegnandomi a richiedere maggiore chiarezza alla Segretaria Generale e ai membri della maggioranza consiliare al fine di garantire un’informazione aperta e trasparente.

Voglio richiamare l’attenzione sull’importanza delle direttive dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le quali sottolineano che i dati relativi ai compensi devono essere resi pubblici.

Come segno di buona volontà, ma soprattutto per aprire la strada a una maggiore trasparenza, ho deciso di condividere il bonifico ricevuto dal Comune di Marano:

Questo documento dimostra che nel periodo che va da luglio 2023 a ottobre 2023, mi sono stati accreditati 731,57 euro; ma vediamo nel dettaglio il calcolo:

Dividendo questa somma per il compenso di ogni presenza in commissione (32,5 euro), emerge che ho partecipato a circa 22,5 incontri dalla quale è necessario sottrarre le sei presenze legate ai consigli comunali, giungendo così a un totale di circa 16 presenze in divise per le 3 commissioni di cui sono membro.

Ci tengo a sottolineare che, in ogni mia partecipazione, come si evince dai verbali, si nota l’impegno costante per il bene dei cittadini di Marano. Un esempio può essere ciò che è stato proposto e fatto dal sottoscritto nella sesta commissione, che ha come presidente la consigliera Teresa Aria:

grazie ai nostri incontri, a Marano attualmente è in atto l’iniziativa “Natale in cittá”, misura che resterà in vigore fino al 5 gennaio.

Spero che questa mia testimonianza diretta, sia d’ispirazione agli altri consiglieri in modo da chiarire la situazione ed essere trasparenti.

