Napoli-Monza, azzurri senza Osimhen e Politano

Napoli in cerca di riscatto nell’ultima uscita del 2023. Gli azzurri, dopo due sconfitte consecutive tra campionato e coppa Italia (dove sono stati eliminati), cercano il rilancio per ritrovare serenità e tornare a ridosso della zona Champions. Di fronte un Monza non al meglio e che vive forse il peggior momento della gestione Palladino: una sola vittoria nelle ultime sei uscite. Solo sei punti separano le due squadre in classifica con i padroni di casa che non potranno contare né su Osimhen, né su Politano, entrambi squalificati.













