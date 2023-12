Villaricca tra cinema e tradizione, il 4 gennaio presso la tensostruttura sita in Villaricca sarà trasmesso in anteprima il lungometraggio prodotto da 80010_produzioni in collaborazione con atv-Italia dal titolo I HAVE BEANS. Una storia avvincente e fantasy che ha lo scopo di riportare in vita, in chiave comica, una delle tradizioni più antiche di Villaricca ossia, la coltivazione del fagiolo tondino. Il sindaco del paese, interpretato dall’attore Salvatore Salatiello, assieme agli esperti dell’Università di Portici tra cui la dott.ssa biologa, interpretata dall’attrice Mafalda Raglia, avanzano uno studio approfondito sulla coltivazione del prodotto. Il progetto ambisce a riportare in vita l’antica sagra del paese, momento di aggregazione e convivialità cittadina. Ma una notte, l’impegno e il sacrificio di ben 5 anni di studi sarà messo a dura prova, un noto imprenditore interpretato dall’attore Gennaro Esposito, commissiona il furto dell’intero raccolto. A questo punto, dato che “l’unione fa la forza”, il parroco del paese, interpretato da Don Giuseppe Tufo, assieme al sindaco costituiranno una task force segretissima composta dagli attori Giuseppe Froncillo, Francesca Caiazzo e Martino Ascione. Ce la faranno i nostri eroi? Venite a scoprirlo… Il 4 Gennaio dalle ore 19.30. Voi assicurateci il vostro sostegno, Noi vi assicuriamo grandi risate!

Nota stampa