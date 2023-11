Campania, Nappi (Lega): De Luca è l’ultima persona che può parlare di scuole aperte

54 Visite

Invece di criticare in maniera del tutto strumentale, l’ottimo lavoro del Ministro Valditara, De Luca farebbe davvero meglio a tacere. Il presidente della Campania è l’ultima persona che può parlare di ‘scuole aperte’, avendole tenute chiuse nella nostra regione molto più a lungo che nel resto d’Italia, per giunta nel periodo post emergenziale del Covid, arrecando un danno pesantissimo ai nostri studenti. Né abbiamo dimenticato quando a ottobre dello scorso anno, ‘arruolò’ le scuole e portò i ragazzi in piazza per la marcia della pace, pagata con 300mila euro di soldi pubblici. Non c’è che dire: De Luca non si smentisce mai, la solita faccia di bronzo”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













