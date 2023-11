La voce del cittadino. “Marano, abitazione abbandonata: cadono pietre. Segnalata più volte ai vigili”. In via Marano-Quarto quella tabella sospetta

402 Visite

Gentile direttore, volevo segnalare questa abitazione abbandonata da oltre 6 anni. Si trova in Vico Luigi de Biase 1. La preoccupazione sorge quando c’è maltempo perché cadono pezzi di pietra in una strada dove passano dalle 13 in poi molti bambini, vista la presenza di una scuola alle spalle. Segnalata diverse volte alla Polizia Municipale”.

Luigi (Marano)

Altri lettori ci segnalano una tabella che sarebbe abusiva, per una sosta auto, in via Marano-Quarto, nei pressi del bar Mio. Anche in quel caso allertata la municipale, ma ad oggi nessun intervento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews