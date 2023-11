574 Visite

Chiusura per la giornata di domani, per allerta meteo, anche delle scuole attualmente (poche) ancora aperte. Il provvedimento di chiusura, per tutte le scuole di ordine e grado, ivi comprese le scuole private, è stato firmato in giornata – come anticipato dal nostro portale – dal sindaco Matteo Morra. Chiuse anche villette pubbliche e cimitero.













