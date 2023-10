71 Visite

Seconda vittoria stagionale per la Silcamitalia Pozzuoli di coach Mimmo Maddaluno che espugna il palazzetto di Curti e riscatta il ko interno di sette giorni fa. Sugli scudi le prove di capitan Sasà Errico e di Stefano Orefice, ben 64 punti in due. Sono proprio l’ala forte e il play-guardia gialloblù che hanno pesato molto sul risultato con una prova perfetta per entrambi sia a canestro che in fase difensiva. Gara in equilibrio nei primi minuti, poi, Errico prende per mano la squadra realizzando sei punti consecutivi chiudendo il primo quarto sul 12-16. Nel secondo parziale il match va avanti al piccolo trotto in pieno equilibrio con Orefice che inizia a bruciare la retina dal perimetro (35-38 al 20′). Nel terzo quarto i padroni di casa aumentano il ritmo con i gialloblù flegrei che chiudono le maglie in difesa. Un tiro dal pitturato di Errico permette a Pozzuoli al 30′ di portarsi sul +5 (48-53). Nell’ultimo parziale il gioco di squadra e un Orefice super con otto punti di fila chiude il match sul 66-76.

VIDASS VIRTUS 04-SILCAMITALIA POZZUOLI 66-76

VIDASS VIRTUS 04: Porfido 20, Cefariello, Corsaro, D’Orta 19, Moltello 2, Zaritto 4, Angelino 17, Carbone, Paolino, Guerriero 4. All. Della Vale

SILCAMITALIA POZZUOLI: Orefice 33, Aiello, Federici 2, Massaro, Errico 31, Galise 4, Iaccarino, Esposito, Saggiomo 4, Celentano 2, Anastasio. All. Maddaluno

ARBITRI: Morra – Fusco

Ufficio Stampa Consorzio Pozzuoli Basket













