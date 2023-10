Napoli: Droga al centro. Carabinieri arrestano operatore ecologico dell’ASIA di Napoli che spacciava in servizio

L’attività d’indagine, svolta dal Nucleo Operativo della Compagnia sotto il coordinamento dalla Procura partenopea, ha consentito di accertare 223 episodi di “spaccio” nella zona del centro di Napoli, molti dei quali effettuati dall’indagato nel corso dell’espletamento dell’attività lavorativa, quale operatore ecologico dipendente dell’ASIA S.p.A., società incaricata della gestione dei rifiuti e dell’espletamento dei servizi di nettezza urbana nel Comune di Napoli.

Nel corso dell’attività d’indagine, a riscontro ed a conclusione delle investigazioni, il destinatario del presente provvedimento cautelare è stato tratto in arresto in flagranza di reato; sono stati sequestrati 50 gr. di marijuana e sono stati segnalati al competente Ufficio Territoriale del Governo 5 assuntori di stupefacente.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare coercitiva, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.