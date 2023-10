CLAUDIO BAGLIONI aTUTTOCUORE TRIPLICA AL PALASELE: NUOVA DATA IL 15 FEBBRAIO

128 Visite

In seguito allo straordinario successo dei maxieventi nei grandi spazi outdoor che – dopo lo Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, l’Arena di Verona e il Velodromo Paolo Borsellino di Palermo­­ – si concluderanno all’Arena della Vittoria di Bari venerdì 20 e sabato 21 ottobre, il programma 2024 del Rock-Opera-Show “aTUTTOCUORE” di CLAUDIO BAGLIONI si arricchisce di 4 NUOVE DATE, triplicando gli appuntamenti nelle arene indoor di Milano, Torino, Firenze ed Eboli.

Dopo il debutto a gennaio, “aTUTTOCUORE” arriverà al PalaSele di EBOLI il 13, 14 e il 15 febbraio – NUOVA DATA. I biglietti per le nuove date saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 11.00 di domani, giovedì 19 ottobre. Dalle ore 11.00 di venerdì 20 ottobre, invece, saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).

“aTUTTOCUORE” è un progetto vitale, visionario, strabiliante, ideato, progettato e realizzato con GIULIANO PEPARINI, che ne cura direzione artistica e regia teatrale.

Un Rock-Opera-Show ambientato in un futuro a-temporale, con citazioni che partono dalla notte dei tempi per muovere fino a epoche futuribili. Una scaletta mozzafiato che raccoglie 38 straordinari successi senza tempo di un repertorio che non ha eguali, ricco di brani-manifesto che sono entrati a far parte del linguaggio e della cultura italiani e che continuano a regalare fascinazioni, emozioni e nuove energie a tre generazioni. Coreografie, 550 costumi originali, disegnati e realizzati appositamente per questi live, i movimenti scenici, la statuaria fisicità dei ballerini, l’energia e vitalità dei performer, le proiezioni e gli spazi e i tagli di luce creati dai 450 corpi illuminanti programmati dal light designer Ivan Pierri: tutto, sul palco e intorno al palco, è ricerca di bellezza.

“aTUTTOCUORE” è realizzato con il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Le date sono prodotte e organizzate da Friends & Partners. Radio partner ufficiali di “aTUTTOCUORE“: Radio Italia e Rai Radio2.

IL CALENDARIO DEL PALASELE Il calendario degli show live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele prosegue intanto sabato prossimo, 21 ottobre, con l’atteso concerto dei Pooh. A seguire, sono già in programma il concerto di Venditti & De Gregori sabato 18 novembre, la doppia data, martedì 21 e mercoledì 22 novembre, di Luciano Ligabue con il suo “Dedicato a Noi Indoor Tour 2023”, il “Blu Live – Palasport” di Giorgia attesa sabato 2 dicembre, per chiudere poi in bellezza il 2023 in musica con il doppio appuntamento, martedì 26 e mercoledì 27 dicembre, con Laura Pausini e il suo World Tour 2023/2024.

Per il 2024, già annunciati il ritorno “aTuttoCuore” di Claudio Baglioni martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, la prima volta al PalaSele di Gazzelle sabato 16 marzo con il “Dentro x Sempre Tour” e “Lo show dei 10 anni” dei Me Contro Te sabato 20 e domenica 21 aprile.

