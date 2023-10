68 Visite

Gelo al Maradona, la Fiorentina cala il tris. Discreto Napoli, ma ancora una volta fragilissima in fase difensiva. Quasi perfetta la viola di Italiano. Gli ospiti segnano con Brekalo, Bonaventura e Gonzales. Osimhen per il momentaneo pari azzurro su rigore. Così non va, la squadra necessita di uno scossone forte.













