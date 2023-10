Mugnano, dramma in via Colombo: 72enne accusa malore e muore in strada

392 Visite

Dramma nel comune di Mugnano, dove in mattinata un uomo di 72 anni ha perso la vita dopo essersi accasciato al suolo. La tragedia si è consumata in via Cristofaro Colombo. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e il personale del 118. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso dell’anziano. L’uomo – secondo quanto diramato dai militari dell’Arma – sarebbe morto per cause naturali. Si è trattato, con ogni probabilità, di un arresto cardiocircolatorio.













