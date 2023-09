Campi flegrei, Musumeci: “Lavoriamo a un piano di evacuazione che andava fatto già 30 anni fa”

107 Visite

Per la zona dei Campi Flegrei “stiamo anche pensando a un piano di evacuazione, tenuto conto del reticolo stradale di un’area di mezzo milione di abitanti fortemente antropizzata”. Lo ha spiegato il ministro della Protezione Civile e Difesa del mare, Nello Musumeci, a margine del raduno interregionale della Protezione Civile del Nord Italia, che si tiene a Milano nella sede della Regione Lombardia. “Questi interventi andavano fatti 30, 40 anni fa ma è inutile piangere sul latte versato, dobbiamo metterci subito all’opera”, ha aggiunto.

“Necessaria consapevolezza della popolazione”

“Si lavora poi anche per capire di fronte a quale patrimonio edilizio ci troviamo, cioè il tasso di vulnerabilità del costruito” – ha aggiunto il ministro Musumeci – “e anche a una seria campagna di comunicazione e informazione, perché la popolazione deve avere la consapevolezza di vivere su un territorio a rischio. In caso di necessità essere pronta ad adottare le necessarie iniziative”. E ancora, parlando del provvedimento di legge dedicato all’emergenza nei Campi Flegrei.: “Stiamo individuando le risorse necessarie e credo che in un paio di settimane la legge potrà essere varata. Si parla di decine e decine di milioni”.