Ospedale dei colli e donazioni: il comico Giustiniani sostiene la campagna organizzata dall’azienda

«Ringraziamo il comico Ciro Giustiniani che, con uno spot pubblicato e diffuso sui social network, ha scelto di sostenere la campagna di raccolta sangue organizzata dall’Azienda Ospedaliera dei Colli in occasione delle celebrazioni di San Gennaro, il prossimo 19 settembre», lo dichiara Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.

L’artista, noto proprio per aver impersonato il Patrono di Napoli in tv, torna a indossare nuovamente i panni del santo tanto caro ai napoletani, questa volta per lanciare un prezioso messaggio: “il sangue non solo lo sciolgo, ma lo dono anche”.

«Il Centro Trasfusionale del Monaldi è un luogo straordinario dove si compie il miracolo della donazione di sangue ogni giorno. Vogliamo mostrare al pubblico quanto sia essenziale questo atto di solidarietà e il modo in cui può fare la differenza nella vita delle persone» ha dichiarato Giustiniani.

«Invitiamo tutti coloro che credono nell’importanza della donazione di sangue a unirsi a noi in questa campagna non solo a San Gennaro, ma anche gli altri giorni perché c’è un costante bisogno di sangue. Si tratta di un piccolo gesto che ci aiuta a salvare vite». È il commento del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.

È possibile donare il sangue presso il centro trasfusionale del Monaldi dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 13:00 (Il 19 settembre fino alle 13:30).

Possono donare il sangue tutte le persone in buona salute di età compresa tra i 18 e i 65 anni e con un peso superiore ai 50 chili.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro al numero di telefono 0817062207, sempre dal lunedì al sabato, dalle 12:00 alle 13:00.













